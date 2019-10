In fiamme una casa di legno in fase di realizzazione a Marina di Ragusa: si indaga sulle cause

Indagini in corso sulle cause del rogo che ha distrutto una casa di legno in fase di realizzazione in via Fontana Nuova a Marina di Ragusa. I vigili del fuoco hanno lavorato dalle 22 di martedì sera alla mattinata di mercoledì per avere ragione delle fiamme, che hanno causato danni ingenti. Le autobotti per il rifornimento idrico sono intervenute da Ragusa e Modica. L’incendio è stato completamente domato. Non si registrano feriti. Sul posto anche i carabinieri per accertare la matrice dell’incendio.