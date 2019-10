Furti in appartamento a Vittoria per 30.000 euro: preso il ladro

La polizia ha preso il presunto autore di alcuni furti in appartamento, in particolare 2 all’interno di uno stesso stabile nel centro di Vittoria. Gli agenti, nel corso del sopralluogo, avevano constatato che i ladri si erano introdotti all’interno degli appartamenti forzando una finestra e rubando argenteria, denaro e monili vari per un valore complessivo di circa 30.000 euro. Gli indizi raccolti hanno cnsentito agli agenti di risalire ad un 31enne di origini marocchine, già noto alle forze dell’ordine. Pertanto, a seguito dei gravi indizi di colpevolezza raccolti a carico dell’uomo, in merito al reato di furto aggravato in abitazione, è stata dunque eseguita la custodia cautelare in carcere.