Uomo travolto e ucciso da macchina a Vittoria mentre passeggiava

Non ce l’ha fatta il vittoriese di 80 anni travolto da una Smart guidata da un 35enne mentre stava passeggiando in via Cavalieri di Vittorio Veneto. Quando è stato trasportato in ospedale, il pedone era già in condizioni disperate a causa del violento impatto con la macchina. L’incidente stradale mortale si è verificato intorno alle 16.30 di domenica. Pare che il guidatore della Smart non si fosse accorto della presenza dell’anziano in strada forse a causa del sole abbagliante. L’esatta dinamica è comunque in fase di accertamento. L’auto è stata sequestrata.