Auto contro scooter con un minorenne in sella lungo la Modica Scicli: in tanti lo hanno soccorso

Era in sella al suo scooter lungo la vecchia strada che da contrada Fiumara a Modica conduce a Scicli quando è stato tamponato da una macchina proveniente dall’opposta corsia di marcia in direzione Modica: così un minorenne è carambolato sull’asfalto dopo aver perso il controllo del ciclomotore a seguito dell’urto. Tanta la paura ma per fortuna pochi danni fisici per il ragazzino, subito soccorso dai dagli altri automobilisti e da alcuni residenti che lo hanno fatto sedere ai bordi della strada per farlo riprendere dallo spavento (nella foto di Sergio Gennuso). Anche il guidatore della macchina si è subito fermato per soccorrere il giovane. L’incidente stradale si è verificato intorno alle 19 di domenica. Ancora da accertare la dinamica, forse dovuta al tratto di strada stretto in prossimità di una curva, alle porte di Scicli.