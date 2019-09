Una donna e 2 uomini rubavano in un lido di Acate: arrestati

Continuano senza sosta i servizi di controllo straordinario del territorio svolti dalla compagnia Carabinieri di Vittoria. Sono stati arrestati in flagranza di reato per furto aggravato e possesso ingiustificato di oggetti atti allo scasso 2 rumeni, di cui una donna, e un albanese, rispettivamente di 22, 25 e 24 anni, tutti residenti a Vittoria, braccianti agricoli. In particolare, i militari dell’Arma hanno sorpreso i la donna e i 2 uomini in un lido balneare di Marina di Acate, intenti a rubare arredamenti e infissi, già accatastati all’interno della loro auto. Tutti sono ora ai domiciliari.