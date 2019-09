Un malore fatale alla base della morte di un uomo a Vittoria

E’ deceduto a causa di un malore fatale un 41enne a Vittoria. L’uomo, che non si trovava su nessun ponteggio (rispetto a quanto era stato erroneamente diramato in precedenza), era all’interno di una stanza dove stavano per cominciare dei lavori di tinteggiatura a cura di un professionista specializzato, quando, all’improvviso, ha accusato il malore che non gli ha concesso scampo. Il 41enne soffriva da tempo di gravi patologie e a nulla sono serviti purtroppo i ripetuti tentativi dei soccorritori di rianimarlo. L’uomo lascia una giovane figlia.