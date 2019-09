Ferma una donna in auto chiedendo aiuto, ma poi la rapina e la violenta per ore: un arresto

Ferma una giovane donna in auto chiedendo aiuto, ma poi la rapina e la violenta per ore: protagonista dell’accaduto un 26enne di Vittoria, finito in manette dopo la testimonianza della vittima, che, dopo aver denunciato i fatti, aveva riconosciuto il suo presunto aggressore in alcune foto e immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza. L’uomo ha pure minacciato la donna di morte, se avesse parlato. L’arrestato è recidivo, essendo già stato condannato per sequestro di persona, violenza sessuale aggravata e rapina nel 2018. Il 26enne ha messo in atto il suo nuovo proposito lo scorso 2 settembre: la vittima designata stava rientrando a casa in auto a Vittoria intono alle 2 di notte dopo aver trascorso la serata con amici per una festa di compleanno quando, per strada, ha visto un uomo che chiedeva aiuto. Lui si è avvicinato e le ha detto che la moglie si era sentita male e che aveva bisogno di chiamare i soccorsi. In realtà l’uomo aveva solo litigato con la consorte, come si appurerà in seguito. Una volta bloccata la donna, l’ha costretta a farlo salire in auto dopo averla minacciata con una grossa pietra.

Il 26enne si è messo quindi alla guida dell’auto e ha portato la donna in un luogo isolato, dove le ha rubato la borsa, minacciando di morte lei e la sua famiglia se avesse rivelato quanto stava accadendo. Subito dopo ha abusato di lei in auto. Poi ha guidato di nuovo fino a Marina di Ragusa, raccontando alla sconvolta donna dei suoi trascorsi con la moglie. Infine l’ha di nuovo violentata e poi si è persino fatto accompagnare vicino casa sua, ma, prima di scendere dall’auto, è tornato a minacciare la donna di morte. La giovane donna ha cercato aiuto, ma invano. A una sua amica aveva inviato un messaggio, ricostruendo le 3 ore di violenza subìta. Infine si è recata in ospedale, dove i medici, intuendo l’accaduto, hanno chiamato le forze dell’ordine, come da prassi in casi del genere. Dopo le indagini, in circa 12 ore si è risaliti all’identità del 26enne, a carico di cui il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Ragusa ha convalidato il fermo per i reati di sequestro di persona, violenza sessuale aggravata e rapina. Durante l’interrogatorio di garanzia, l’indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ora si trova dunque rinchiuso nel carcere di Ragusa.