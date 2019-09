Panda finisce fuori strada e cappotta: grave una donna trasportata in elisoccorso a Catania

Un incidente stradale a quanto pare autonomo ha visto una Fiat Panda bianca con al volante una giovane donna finire fuori strada e cappottare in contrada Fontana Nuova, nei pressi di Marina di Ragusa. Da accertare la dinamica esatta dell’incidente, verificatosi intorno alle 17 di mercoledì, mentre nella zona infuriava un violento temporale, che, probabilmente, avrà forse influito sulla tenuta di strada dell’utilitaria. La donna, che ha riportato ferite gravi, è stata trasportata in elisoccorso a Catania. Sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco per liberare la carreggiata dalla carcassa dell’auto. Il traffico veicolare ha subito rallentamenti.