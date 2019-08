Incidente stradale a ferragosto sulla Modica Pozzallo: un ferito

E’ di un ferito il bilancio dell’incidente stradale verificatosi intorno all’una del giorno di ferragosto lungo la provinciale Modica Pozzallo. A scontrarsi, per cause da accertare, una macchina che viaggiava in direzione Modica e uno scooter che sopraggiungeva sulla corsia opposta. Ad avere la peggio nel violento scontro il giovane in sella al ciclomotore, sbalzato di alcuni metri dal punto d’impatto e carambolato sull’asfalto. E’ intervenuta l’ambulanza che ha trasportato il ferito in ospedale, mentre la strada è rimasta chiusa al traffico il tempo necessario ad effettuare i rilievi.