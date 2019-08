Ubriaco recidivo morde i carabinieri e spaventa i passanti: arrestato

Sabato pomeriggio movimentato in piazza Duca degli Abruzzi a Marina di Ragusa, quando un uomo ubriaco è andato in escandescenza impaurendo i passanti e rovesciando tavoli e fioriere. Intervenuti immediatamente, i carabinieri hanno identificato l’uomo, un 30enne di origini colombiane, non nuovo a questo genere di episodi e già arrestato in precedenza per resistenza a pubblico ufficiale. Avvicinatisi per cercare di calmarlo e allontanarlo dalla piazza gremita di famiglie e bambini, onde evitare che potesse far del male a qualcuno, gli stessi militari sono diventati bersaglio di insulti e minacce.

Il 30enne, infatti, ha iniziato a tirare calci ad uno dei militari, ferendolo al volto e mordendo le mani di un secondo militare. Al fine di immobilizzarlo, i militari hanno usato lo spray al peperoncino. Poi lo hanno ammanettato e portato via con l’ausilio di una pattuglia della sezione radiomobile del Nor. I due militari aggrediti hanno riportato lesioni guaribili in 7 e 10 giorni. Il 30enne arrestato deve ora rispondere di oltraggio, resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e lesioni personali.