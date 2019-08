Litiga con un conoscente, lo cosparge di benzina e gli dà fuoco. Vittima in prognosi riservata

Litiga con un conoscente per futili motivi (probabilmente di vicinato) e all’improvviso tira fuori una bottiglietta di benzina, gliela versa addosso e gli dà fuoco: i provvidenziali e tempestivi soccorsi hanno scongiurato il peggio per la vittima, un uomo di circa 30 anni, che ha comunque riportato gravi ustioni su buona parte del corpo e si trova ora ricoverata al centro grandi ustioni di Catania. Tutto si è verificato la scorsa settimana in contrada Bonincontro, in territorio ipparino. I due avevano cominciato una accesa discussione per non meglio specificati motivi al vaglio degli inquirenti, che poi è rapidamente degenerata: dalle urla e le minacce si è passati alle vie di fatto e uno dei due ha cosparso di benzina l’altro, dandogli poi fuoco con un accendino. Al fatto avrebbero assistito anche alcuni testimoni, che si sarebbero subito prodigati nel prestare i primi soccorsi alla vittima, mentre l’aggressore si sarebbe allontanato. Tutti questi aspetti della concitata vicenda, sulla quale vige al momento il massimo riserbo, sono al vaglio degli investigatori, che stanno ricostruendo l’accaduto nei minimi dettagli.

La vittima è stata subito trasportata in codice rosso all’ospedale “Guzzardi” di Vittoria, dove i medici non hanno potuto fare altro che prendere atto della gravità delle ustioni riportate su circa il 50% del corpo, in particolare dorso e braccia, prestando le prime cure e disponendo l’immediato trasferimento al centro grandi ustioni del capoluogo etneo. L’uomo, come accennato, si trova ora ricoverato in prognosi riservata e probabilmente potrebbe essere sottoposto ad intervento chirurgico. Al vaglio degli inquirenti, tra gli altri elementi, le testimonianze di quanti, attirati dalle urla, avrebbe assistito, non è chiaro se solo nelle fasi finali o meno, alla lite che rischiava di sfociare in tragedia. Anche l’aggressore sarebbe stato identificato e nelle prossime ore potrebbero registrarsi sviluppi.