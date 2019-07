E’ morto il dottore Piero Iemmolo: ha lottato fino all’ultimo per un mese dopo l’incidente in moto

E’ morto il dottore Piero Iemmolo, a seguito di complicanze delle condizioni cliniche. Il medico era in gravi condizioni a causa dell’incidente stradale in moto verificatosi qualche settimana fa in contrada Quartarella. Nel pomeriggio di lunedì lo stimato professionista modicano, chirurgo all’ospedale Maggiore di Modica (foto), è deceduto. Il mese prossimo avrebbe compiuto 56 anni.

Iemmolo era a bordo della sua moto, il 29 giugno, quando si scontrò con una Bmw. Da allora aveva lottato contro la morte. Purtroppo. dopo un mese esatto in bilico tra la vita e la morte, non ce l’ha fatta. Il dottore Iemmolo era un uomo molto impegnato nel sociale e nella parrocchia di San Pietro.