Condannato a 6 anni, era ricercato: arrestato 61enne per bancarotta

Bancarotta fraudolenta aggravata e distruzione di documenti contabili. Sono le accuse per le quali un 61enne di Comiso è stato arrestato dai carabinieri di Ragusa. L’uomo era sfuggito a un ordine che disponeva la carcerazione emesso nel febbraio di quest’anno dalla procura di Milano. Era stato condannato in via definitiva a 6 anni di reclusione. Il 61enne aveva deciso di tornare in Sicilia, dopo aver cambiato diverse aree di residenza, compreso l’estero. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato dunque condotto nel carcere di Ragusa