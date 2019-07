Auguravano la morte a una malata di Alzheimer che le “disturbava”: arrestate assistenti sanitarie

Maltrattavano, deridevano ed insultavano gli anziani di cui invece avrebbero dovuto prendersi cura, tra cui alcuni malati di Alzheimer, sottoponendoli a soprusi di ogni genere. Le responsabili di tutto questo sono state individuate nelle tre assistenti sanitarie di 63, 41 e 31 anni, che gestivano una casa di riposo: due di loro sono ora finite ai domiciliari, mentre la terza, la cui posizione è risultata essere più marginale, è stata sottoposta all’obbligo di firma periodica in questura. Una di loro, come testimoniato da alcune immagini riprese da telecamere nascoste installate dagli inquirenti, si sarebbe addirittura seduta sopra ad un malato per impedirgli di farlo alzare. Ad un’altra anziana malata di Alzheimer era stata augurata la morte solo perché aveva osato “disturbare” il sonno di coloro che avrebbero dovuto assisterla, dal momento che la donna aveva chiesto aiuto per poter andare in bagno durante la notte, essendo impossibilitata a poterlo fare da sola. E poi schiaffi, minacce, insulti e spintoni. Storie agghiaccianti quelle accertate dagli inquirenti, anche tramite le dichiarazioni degli stessi malati.

Il soggiorno per anziani che avrebbe dovuto assicurare assistenza e attenzioni ai malati, si era invece trasformato in una sorta di lager, dove le urla e le vessazioni ai danni degli ospiti della struttura erano diventate una odiosa consuetudine. Una situazione diventata evidente anche all’esterno, al punto che i residenti, allarmati dalle grida che provenivano dalla struttura, si sono rivolti alle forze dell’ordine. E così sono state avviate le indagini, che, nella prima fase, si basavano su pochissimi elementi. Ma quanto ripreso dalle telecamere ben nascoste in punti strategici nell’ambito delle indagini, hanno successivamente immortalato quanto di brutto accadeva tutti i giorni in quella struttura.