Ambulanti fuggono abbandonando prodotti “tarocchi”: 2 denunce

Operazione interforze nel territorio di Modica tra polizia locale e guardia di finanza contro l’abusivismo commerciale, disposta dal questore di Ragusa Salvatore La Rosa, denominata “Action day”. In particolare sono stati controllati il mercato merceologico settimanale che si svolge in viale Manzoni a Modica Alta e i mercatini di Marina di Modica. In uno dei controlli, vigili urbani e fiamme gialle hanno sequestrato 1.143 accessori d’abbigliamento e borse che riportavano marchi di famose griffes contraffatte che erano stati esposti per la vendita. Gli ambulanti, che operavano abusivamente al mercato settimanale, all’arrivo delle forze di polizia sono fuggiti, abbandonando la merce. Sono in corso indagini per risalire alla loro identità. Nell’ambito degli altri controlli sono stati sequestrati 1.443 accessori tra portachiavi e cover di cellulari, esposti per la vendita sul lungomare Buonarroti a Marina di Modica. All’arrivo delle forze di polizia, i rivenditori sono stati identificati e, successivamente, denunciati all’autorità giudiziaria.