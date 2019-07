Morire a soli 18 anni di infarto: lutto per una sfortunata ragazza

Ha destato profondo sgomento la terribile notizia della improvvisa morte di una ragazza appena 18enne a causa di un infarto fulminante. La sfortunata vittima è una studentessa modicana, una ragazza molto solare e attiva. Quando è scattata la macchina dei soccorsi, per lei purtroppo non c’era già nulla da fare: i medici del pronto soccorso dell’ospedale Maggiore non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Tutto si è verificato in pochi minuti in una normale serata di un sabato trasformatosi in un inferno. La ragazza, che fino a quel momento non aveva mai accusato nessun tipo di problema o di malessere, mentre si trovava in casa con la famiglia, d’un tratto si è accasciata. Purtroppo l’infarto fulminante non gli ha concesso scampo nonostante i tempestivi soccorsi. La ferale notizia, come accennato, si è sparsa a macchia d’olio in tutta la città, portando con sè sgomento e commozione per la giovanissima vita stroncata.