Vanno in pizzeria, mangiano e fuggono senza pagare con i camerieri alle calcagna!

Avevano pensato di fare i furbi e così si erano seduti in 4 ad un tavolo, come dei normali clienti, in una nota pizzeria del centro storico di Modica. Hanno ordinato 4 pizze e alcune bottiglie di birra, consumando allegramente. Come nei migliori film della commedia all’italiana, il problema finale per loro era pagare. La strategia non hanno faticato a trovarla: si sono alzati repentinamente dal tavolo e si sono dati alla fuga. Se ne è accorto un cameriere che li ha inseguiti insieme con altri colleghi. Dopo qualche centinaio di metri sono stati raggiunti, anche se 3 di loro sono riusciti a far perdere le loro tracce. Il quarto è stato bloccato e, addirittura, per la forte corsa e l’ansia di essere preso, ha vomitato per strada. Il tempo necessario per riprendersi e ha tentato nuovamente la fuga. Ma i camerieri non hanno abboccato e lo hanno riportato in pizzeria per pagare il conto. Alla fine il giovane ha chiamato gli altri 3 “compagni di bravata”, che, a loro volta, sono tornati in pizzeria e hanno estinto il loro debito. Una cosa è certa: la pizza gli sarà rimasta sullo stomaco.