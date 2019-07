Tragedia Vittoria: autopsia anche sul corpo del piccolo Simone

Sarà eseguito oggi alle 16.30 l’esame autoptico sul corpo di Simone, 12 anni, l’altro bambino investito da un suv lanciato a grande velocità in una stradina del centro storico di Vittoria e morto domenica mattina nel Policlinico di Messina dove era stato ricoverato per l’amputazione delle gambe. Nell’incidente era morto sul colpo suo cugino Alessio, di 11 anni, i cui funerali sono stati celebrati domenica mattina in una Vittoria in lacrime e sconvolta dalla tragedia. Proprio durante i funerali era arrivata la drammatica notizia della morte dell’altro cuginetto. Uno shock nello shock. L’autopsia, su disposizione della procura di Ragusa, sarà eseguita nell’obitorio del cimitero di Vittoria.

Oggi è anche il giorno dell’interrogatorio di garanzia in carcere di Rosario Greco, 37 anni, accusato di omicidio stradale aggravato, di omissione di soccorso e di guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.