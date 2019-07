Nuova ondata di sbarchi in Sicilia: 47 migranti giunti a Pozzallo

Si è concluso a Pozzallo la scorsa notte lo sbarco dei migranti che erano a bordo del pattugliatore della guardia di finanza. Tutti sono in buone condizioni di salute e per nessuno di loro si è quindi rivelato necessario un ricovero in ospedale. Sono in corso le procedure di identificazione con personale Frontex presso l’hot spot della città siciliana. A sbarcare a Pozzallo sono stati in 47: 37 uomini e 10 donne. Tra le nazionalità anche Costa d’Avorio, Camerun e Tunisia. I migranti soccorsi su un barcone nel Canale di Sicilia dalla motovedetta della Guardia Costiera erano complessivamente 53, ma 6 di loro sono stati subito trasferiti a Lampedusa per problemi medici. Gli altri 47 sono stati dirottati su Pozzallo, anche perchè l’hot spot dell’isola è già saturo dopo gli sbarchi delle ultime ore.