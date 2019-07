Ha interessato principalmente degli pneumatici usati l’incendio sviluppatosi in contrada Beneventano, all’interno di un’autocarrozzeria. Una coltre di fumo nero si è alzata in cielo. Sul posto i vigili del fuoco. Le fiamme hanno liquefatto una certa quantità di gomme accatastate in attesa dello smaltimento. Nessun ferito e danni contenuti grazie al tempestivo intervento dei pompieri.