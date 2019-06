Grave incidente stradale sabato pomeriggio in contrada Quartarella (foto): coinvolto un medico chirurgo dell’ospedale Maggiore di Modica che si trova ora ricoverato in prognosi riservata. Il medico, che viaggiava in sella al suo scooter, si è scontrato con una Bmw il cui conducente è rimasto illeso. Il chirurgo è stato dunque ricoverato d’urgenza nello stesso ospedale in cui presta servizio. La polizia locale, intervenuta per i rilievi, ha sequestrato i mezzi. Da accertare le cause dell’impatto.