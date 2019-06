E’ il 32enne Carmelo Massimino la vittima dell’incidente stradale verificatosi nel tardo pomeriggio di venerdì nella zona industriale di Ragusa. Ancora da accertare la dinamica dell’accaduto. Per la vittima non c’è stato nulla da fare nonostante i soccorsi. Il centauro, mentre viaggiava in sella al suo scooter, si è scontrato con un furgone. L’urto è stato violento, sbalzando il centauro dal punto di impatto. L’uomo aveva appena terminato il suo turno nell’azienda in cui lavorava.