Scontro tra un’Audi A3 e una Toyota nei pressi di Ragusa: ferita una donna di 46 anni

Prognosi di 7 giorni per una ragusana di 46 anni, rimasta coinvolta nello scontro tra 2 auto verificatosi sabato mattina, intorno alle 10.30, sulla ex provinciale 31, nei pressi di Ragusa. La donna, al volante di una Toyota, per cause da accertare si è scontrata con un’Audi A3 proveniente dal senso di marcia opposto e con a bordo una coppia brasiliana originaria di San Paolo, 39 anni lui e 63 lei, rimasta praticamente illesa. Meno fortunata la 46enne di Ragusa che viaggiava sulla Toyota, trasportata in ospedale per le contusioni riportate a seguito dello scontro. E’ intervenuta la polizia stradale per i rilievi di rito e per regolare il traffico veicolare, che ha registrato notevoli rallentamenti per consentire di liberare la carreggiata dai 2 veicoli coinvolti nello scontro.