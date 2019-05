Ritrovato il cadavere del 30enne scomparso da Marina di Ragusa. Si tratta di suicidio

È stato ritrovato nel corso delle ricerche condotte dai carabinieri di Ragusa il cadavere del 30enne albanese scomparso tempo fa da Marina di Ragusa. L’uomo, così come aveva preannunciato ai parenti, si è tolto la vita impiccandosi all’interno di un capannone in costruzione nelle campagne di Marina di Ragusa, in località Maulli, a circa un chilometro dalla sua abitazione. Accanto al cadavere la sua bicicletta e nelle tasche i suoi effetti personali, tra cui il cellulare ormai con la batteria scarica. Il corpo, dopo l’ispezione cadaverica che ha confermato il suicidio, è stato restituito ai familiari tornati dall’Albania. Fino all’ultimo si era sperato che il 30enne non concretizzasse l’insano gesto.