Un uomo vola giù dal balcone di un palazzo di corso Vittorio Veneto. Inutili i soccorsi

Un uomo è volato giù mercoledì mattina dal balcone di un palazzo di corso Vittorio Veneto, poco distante dall’incrocio con via La Malfa. Per la vittima non c’è stata nulla da fare, nonostante i tempestivi soccorsi: sarebbe morta sul colpo a causa del violento impatto al suolo. Pare si sia trattato di suicidio, ma la circostanza deve ancora essere confermata dagli inquirenti, che stanno vagliando anche la pista dell’incidente. Il traffico veicolare ha subito seri rallentamenti per consentire l’espletamento dei rilievi e la rimozione del corpo esanime.