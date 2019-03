Possibili criticità per venti di burrasca e forti mareggiate: attivato presidio protezione civile a Ragusa

E’ stata segnalata dal bollettino regionale di Protezione civile una possibile criticità in evoluzione per venti da forti fino a burrasca provenienti dai quadranti orientali e significative mareggiate sulle zone costiere della Sicilia sud orientale. Per le possibili condizioni meteo avverse segnalate, il sindaco Giuseppe Cassì ha attivato il presidio territoriale di Protezione civile per il monitoraggio delle aree a rischio. In via precauzionale è stata disposta la chiusura delle ville comunali e dei cimiteri, mentre le scuole resteranno regolarmente aperte.

La struttura comunale di Protezione Civile, di Viale Napoleone Colajanni, 69 pertanto invita:

i diportisti a rafforzare gli ormeggi e mettere a riparo le imbarcazioni;

i cittadini a stare lontani da alberi, strutture precarie e vulnerabili;

i commercianti a controllare l’ancoraggio di strutture all’esterno delle proprie attività;

i gestori di impianti pubblicitari e destinati alle affissioni a verificare la tenuta delle proprie installazioni;

le imprese di costruzioni a controllare ponteggi, gru e ogni altra struttura presenti nei cantieri edili.

Sono attivate comunicazioni e aggiornamenti continui con le strutture dei comuni limitrofi e con le strutture regionali e nazionali.

Il primo cittadino rivolge alla cittadinanza la raccomandazione di prestare la massima attenzione negli spostamenti.