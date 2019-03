Grossi incendi in contrada Piombo (zona Donnafugata Resort e villaggio Kastalia) e nella Valle dell’Ippari

Incendio di vaste proporzioni nella prima serata di martedì in contrada Piombo, nei pressi del Donnafugata Resort (da qualche tempo chiuso e quindi deserto) e del villaggio Kastalia. Diverse le squadre dei vigili del fuoco al lavoro per domare le alte fiamme sospinte dal vento impetuoso che rende difficoltose le operazioni di contenimento del fronte del fuoco. Nella tarda mattinata invece un altrettanto vasto rogo sospinto dal forte vento si è sviluppato nella Valle dell’Ippari: molte squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro per circoscrivere le fiamme, e anche in questo caso le operazioni sono state rese molto difficoltose dalle condizioni climatiche poco favorevoli. Sono finora andati in fumo ettari di vegetazione e sterpaglie. Ancora da accertare le cause dell’incendio.