Inseguimento all’americana in auto della polizia per arrestare 2 ladri di liquori. Bottiglie nascoste in tuta da sub

Avevano messo a segno 4 furti in meno di un’ora nei supermercati a Modica: si tratta di 2 rumeni di 30 e 32 anni, arrestati dalla polizia per furto e resistenza a pubblico ufficiale. È stata recuperata la refurtiva del valore di 500 euro che i ladri nascondevano sotto una tuta da sub. Il titolare di un supermercato in zona Treppiedi aveva segnalato alla polizia ciò che stava avvenendo nel suo negozio. Gli agenti hanno raccolto le descrizioni dei due ladri. Poco dopo, nel parcheggio antistante al supermercato, è stata avvistata un’auto sospetta di colore bianco con un uomo alla guida, mentre un altro è stato notato con delle borse di plastica contenenti alimenti che riponeva nel cofano del mezzo. L’autista, appena ha visto la polizia, ha cercato di evitare il controllo provando a sfuggire, ma i due ladri sono stati bloccati nella zona del polo commerciale, dove si erano viste scene da film d’azione all’americana: l’auto civetta della polizia aveva difatti bloccato la macchina, dalla quale 2 agenti avevano fatto scendere i 2 uomini, immobilizzandoli e facendo loro mettere le mani bene in vista sulla carrozzeria del veicolo. Pochi minuti dopo era arrivata una volante che aveva caricato a bordo i 2, sgommando a sirene spiegate verso il commissariato di via Cornelia.

Il personale della polizia di stato ha visionato le immagini del sistema di video sorveglianza, accertando che i due uomini avevano sottratto varie bottiglie di liquori ed altra mercanzia riposta negli scaffali. Nel corso della perquisizione del veicolo, come accennato, era stata trovata altra merce, prodotti alimentari e non solo.