Sosta selvaggia vicino alla chiesa: sacerdote critica l’operato della polizia locale durante il funerale

Un sacerdote critica l’operato della polizia locale durante un rito funebre. Il piazzale antistante la chiesa era intransitabile per la sosta selvaggia delle auto. Un cittadino deve uscire con la propria auto dal garage, ma non può proprio per il modo in cui sono parcheggiati i veicoli. Qualche altro automobilista non riesce a transitare perchè le auto in sosta occupano anche il centro della carreggiata. Qualcuno telefona alla polizia locale: arriva una pattuglia e si rende conto che le auto fuori dagli spazi sono una cinquantina e che il carro attrezzi non potrebbe raggiungere il luogo. Uno dei vigili decide per la soluzione meno “pesante”: entra in chiesa, si toglie il berretto, si fa il segno della croce e resta davanti al sagrato. Il sacerdote a quel punto avrebbe criticato la presenza del vigile in chiesa per le auto fuori posto. Il vigile ha quindi replicato serenamente: “Veramente io non ho aperto bocca – dice – e non ho interrotto nessuna funzione religiosa nè ho intenzione di farlo. E’ vero tuttavia che ci sono delle auto in sosta selvaggia che impediscono ad altri di andare via”.

Qualcuno si affretta a rimuovere il proprio veicolo, qualche altro lascia la chiesa amareggiato per la presa di posizione, inopportuna, del sacerdote ed anzi chiede anche scusa al vigile per il comportamento. L’atteggiamento del sacerdote è stato condannato da più parti. Il comandante della polizia locale Rosario Cannizzaro, che abbiamo contattato, si limita a dire che è stata presentata una relazione di servizio al momento al vaglio.