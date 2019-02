Agricoltura dilaniata dal vento: solo nel Ragusano 500 serre distrutte e danni per un milione di euro

Dopo la tremenda ondata di maltempo della scorsa settimana, con il vento di bufera che ha spazzato l’intero territorio ibleo, l’agricoltura ragusana fa la conta dei danni, che ammontano ad oltre un milione di euro solo nel territorio di Ragusa, in particolare zona Randello. Un territorio vastissimo da Ispica ad Acate travolto dalla furia del vento e dal freddo gelido. Oltre 500 le serre danneggiate, strutture a tunnel scoperchiate, colture in produzione gravemente compromesse. Il 50% delle serre distrutte, il 90% delle colture a pieno campo, con i nuovi innesti, strappati via. L’assessore regionale Edy Bandiera, dopo un primo sopralluogo, ha voluto incontrare i produttori, le organizzazioni agricole, a palazzo di città ad Ispica. “Non sono venuto a fare passerella o a promettere qualcosa – ha esordito l’assessore regionale – ma intendo capire come poter intervenire per fronteggiare una situazione di vera e propria emergenza in tempi rapidi”.

SI PUO’ GIA’ PRESENTARE ISTANZA PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI

Le aziende agricole che hanno subito danni possono inoltrare istanza all’Ispettorato all’agricoltura o alla Condotta Agraria di Modica per richieder il risarcimento dei danni subiti a causa dall’ondata di maltempo di questi giorni. A comunicarlo è il Sindaco Ignazio Abbate che ha immediatamente interessato il Capo dell’Ispettorato di Ragusa Giorgio Carpenzano e l’Assessore regionale all’agricoltura Edy Bandiera. I danni di questi ultimi giorni, – ha dichiarato il Sindaco – rischiano di mettere in ginocchio le numerose Aziende, ecco perché ho voluto compulsare le Istituzioni interessate per cercare di venire incontro alle già precarie condizioni delle Aziende che soffrono lo stato di crisi di questo periodo.

LA CONTA DEI DANNI IN TERRITORIO IBLEO

Il Sindaco di Modica Ignazio Abbate, insieme al responsabile della Protezione Civile Comunale Enzo Terranova e al responsabile dei volontari Alessandro Cicciarella, ha effettuato un primo sopralluogo presso le aziende agricole maggiormente flagellate dall’ondata di maltempo di questo fine settimana. In particolar modo contrada Gisirotta è stata la zona più colpita e dove si rilevano i danni più consistenti ad allevamenti bovini, ovini, suini e per quanto riguarda le colture arboree autoctone come carrubi e ulivi. Il Primo cittadino ha avuto modo di constatare in prima persona ciò che il fortissimo vento ha causato raccogliendo le testimonianza dei diretti interessati. “Ci siamo già attivati direttamente con l’assessore all’Agricoltura, Edy Bandiera, ed il capo dell’Ispettorato Agrario, Giorgio Carpenzano, per richiedere lo stato di calamità naturale alla Presidenza della Regione e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per ottenere un concreto sostegno in favore dei nostri imprenditori (sia agricoli che di altri comparti economici) e dei singoli cittadini, seguendo lo stesso iter che abbiamo fatto in occasione delle precedenti richieste legate a calamità naturali.

I percorsi da seguire per ogni categoria sono diversi. Solo gli imprenditori agricoli dovranno presentare doppia istanza, corredata di materiale fotografico, dei danni ricevuti presso l’Ispettorato Agrario di Ragusa e l’Ufficio Comunale di Protezione Civile dell’Azasi. Per tutto il resto (privati cittadini o altri imprenditori) sarà sufficiente la sola istanza corredata di foto da presentare all’ufficio comunale di Protezione Civile. Qualsiasi istanza deve essere presentata in tempi celeri perché vogliamo accelerare al massimo la pratica da inviare agli organi competenti per ottenere il riconoscimento dello stato di calamità naturale. Siamo fiduciosi che, come accaduto per le alluvioni del 2017 e del 2018, le nostre istanze verranno accolte. E’ la terza volta in pochi anni che la Città di Modica si trova suo malgrado a dover fronteggiare un’emergenza climatica così forte e sono sicuro che anche questa volta i nostri concittadini si sapranno rialzare e continuare le loro attività con immutata passione e successo”.

IL TETTO DI UNA CASA E’ VOLATO VIA A RAGUSA

Un intero tetto di una casa è volato via a causa del fortissimo vento, abbattendosi sulla strada: è accaduto nella notte in via Buonarroti. Nessuno è rimasto ferito ma tanta è stata la preoccupazione dei residenti a causa del forte boato dell’impatto del tetto al suolo, unitamene al sibilare della bufera. Alcune auto in sosta sono rimaste danneggiate. Sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della zona e per sgomberare la strada dai detriti. Disagi anche per il traffico veicolare.

I DANNI A MODICA

Due case disabitate sono crollate a causa del maltempo in via Incatasciato, nella zona della basilica della Madonna delle Grazie. Uno dei 2 immobili è crollato su se stesso, abbattendosi su quello attiguo, a sua volta venuto giù. Per fortuna nessun ferito perchè le due abitazioni in disuso, come accennato, erano abbandonate. Sul posto i vigili del fuoco che hanno sgomberato le macerie e messo in sicurezza la zona. Nel resto della città alberi sradicati, detriti sulle sedi stradali, cartelloni pubblicitari divelti e tettoie di parcheggi scoperchiate. Non si registrano particolari disagi. L’unico ferito sembra essere solo un anziano pensionato, colpito in casa sua da una finestra sbalzata via dal forte vento. Parecchie zone rurali modicane sono al momento senza corrente elettrica e senza telefono.

ANCHE L’OROLOGIO DELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI A MODICA ALTA E’ VOLATO VIA

Continua a Modica la conta dei danni a causa del forte vento: è stato addirittura sradicato via letteralmente dalla sua naturale collocazione l’orologio posto sulla facciata della chiesa di San Giovanni Evangelista (foto). Un danno notevole per il luogo sacro di Modica Alta e che ha suscitato sorpresa ed impressione tra i residenti ed i fedeli. Il tondo è ben visibile privo dell’orologio, vuoto sulla facciata del luogo di culto. L’orologio, risalente ai primi anni del 900, segnava ormai da anni le 14.45 sulla facciata della chiesa, che si trova nel punto più alto della città, a 440 metri circa sul livello del mare. Sono state recuperate le lancette ad una centinaia di metri dal luogo di culto.

I DANNI A VITTORIA

Il vento di bufera che sta spazzando l’intero territorio ibleo è alla base della tragedia sfiorata in centro storico a Vittoria, dove un palo dell’illuminazione pubblica è stato divelto nella piazzetta nei pressi del municipio. Per fortuna, quando il palo è venuto giù, la zona era praticamente deserta a causa del maltempo e nessuno si è fatto male. L’intera area è stata transennata. Altri disagi si segnalano in varie parti della città con i vigili del fuoco impegnati in decine di interventi. La fascia trasformata delle serre è stata intanto letteralmente flagellata, con le coperture fatte volare via e le colture gelate dal freddo polare e dal nevischio. I danni economici paventati si annunciano ingenti.

Le forti raffiche di vento che stanno spazzando il territorio hanno abbattuto anche un semaforo sulla provinciale Vittoria Santa Croce. Si è subito provveduto a mettere in sicurezza la zona: per quanto riguarda il semaforo, è intervenuta nell’immediatezza una squadra della polizia locale, che ha regolato il traffico lungo la provinciale, in attesa che il semaforo che si era abbattuto sulla carreggiata venisse messo in sicurezza e rimosso: operazione, quest’ultima, che è stata portata a termine da una squadra dei vigili del fuoco. Diversi gli interventi effettuati anche lungo la fascia costiera, dove erano stati segnalati alberi abbattuti e pali della pubblica illuminazione danneggiati. La Protezione Civile ha effettuato un sopralluogo alla piscina comunale, dove il vento ha danneggiato parte della copertura in lamiera, e negli uffici del Comando della Polizia municipale, dove è stata danneggiata una porzione della copertura del tunnel di ingresso.

LA SITUAZIONE DALL’INIZIO ALLE ULTIME ORE

Dopo la neve, il vento. Le condizioni meteo rimangono perturbate sulla Sicilia sud orientale ed in particolare nei centri montani e lungo la costa. Il vento della notte ha avuto effetti devastanti anche in territorio ibleo. A Ragusa molti alberi sono stati letteralmente sradicati (nella foto via Ing. Migliorisi) pur se non hanno causato danni a persone. Sono stati ben 35 gli interventi dei volontari e del personale della Protezione Civile nel territorio comunale nel corso della notte e delle prime ore del mattino. Le squadre hanno lavorato intensamente fino alle 8 del mattino.

Le ville, i giardini Comunali, il Parco del Castello di Donnafugata e i cimiteri le aree più colpite e danneggiate. In base alle previsioni, le condizioni meteo rimangono costanti per tutta la giornata. A causa di alberi caduti, tettoie, tegole, recipienti e lamiere divelti, molte strade urbane sono state chiuse, tra queste si segnalano Via Monelli, Via Addolorata, Corso Italia, Via Erice, Via Diaz, Via Mascagni, Via Nicastro, Via Matteotti, Via Carrubba, Via Gagini.

A Modica alberi sradicati in via Risorgimento ed in altre zone con decine di interventi dei vigili del fuoco, anche nei pressi della basilica della Madonna delle Grazie, in centro storico, per il crollo di 2 case disabitate. La via Nazionale è chiusa al traffico veicolare in entrambi i sensi di marcia a scopo precauzionale. Tetti di case parzialmente scoperchiati ed altri disagi anche nelle zone rurali, dove parecchie zone sono rimaste senza corrente elettrica a causa di guasti alle cabine.

Le città sono state deserte, poco traffico e spostamenti limitati al minimo e solo in caso di necessità. Anche a Modica al S. Cuore alberi sradicati ed in contrada Trebalate si è verificata l’interruzione di energia elettrica. Impossibile viaggiare sulla linea ferroviaria Catania-Siracusa per la presenza di alberi lungo il tragitto con notevoli disagi e ritardi per i passeggeri. E’ stata una notte molto rigida ed il nevischio è stato intenso. Lungo la costa il vento è stato impetuoso. A Sampieri la copertura di un distributore sulla Sampieri-Cava d’Aliga è stata divelta, molti gli alberi sradicati. Anche gli impianti sericoli lungo tutta la fascia costiera sono stai danneggiati. Le condizioni meteo permarranno perturbate per tutta la giornata anche se il vento dovrebbe diminuire nel corso della serata.

DANNI ANCHE A SCICLI: LUNEDI’ RESTANO CHIUSI SCUOLE E CIMITERO

Anche Scicli è stata colpita dal forte vento e dai danni da esso causato. Alberi, tettoie, antenne e segnaletica dono stati divelte. In particolare il vento ha strappato dalla sua collocazione la tettoia di un distributore di carburanti a Sampieri. Non ci sono stati danni a persone anche se la struttura divelta ha danneggiato una delle pompe per la distribuzione di benzina. Dato il perdurare del maltempo, il sindaco di Scicli Enzo Giannone, con propria ordinanza, ha disposto per lunedì la chiusura di tutte le scuole della città, del cimitero, delle strutture sportive, al fine di monitorare i danni e programmare eventuali interventi di messa in sicurezza.

I FERITI

Un ragazzo 15enne è stato colpito da un pezzo di cornicione staccatosi dallo stabile della stazione ferroviaria di Pozzallo: è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Maggiore di Modica. Anche un anziano pensionato di Modica è stato portato al pronto soccorso per le ferite riportate al volto a causa di una finestra della sua casa divelta dal forte vento e rovinatagli addosso. Le sue condizioni cliniche non destano preoccupazione.

I DANNI ALL’AGRICOLTURA

Il vento impetuoso ha scoperchiato più di un centinaio di serre nelle zone della fascia trasformata di Pachino, Portopalo e Rosolini, nel Siracusano, mentre in territorio ibleo ha danneggiato le serre di Ispica, Vittoria e Scicli. I danni ammonterebbero finora a decine di migliaia di euro.

DETRITI SUI BINARI E RITARDI NEI TRENI

È ripresa alle 9 la circolazione ferroviaria fra Siracusa e Augusta (linea Catania-Siracusa), sospesa dalle 3 per la presenza di rami sulla linea elettrica dovuta al maltempo che ha interessato la zona. Lo rende noto Rfi. Un treno ha registrato 90 minuti di ritardo, mentre un regionale è stato cancellato e sostituito con autobus. Un treno diretto a Roma Termini ha un ritardo di oltre 4 ore.