Feriti e danni ingenti per il vento di bufera tra Ragusa, Modica, Vittoria e Scicli: un autentico inferno

Dopo la neve, il vento. Le condizioni meteo rimangono perturbate sulla Sicilia sud orientale ed in particolare nei centri montani e lungo la costa. Il vento della notte ha avuto effetti devastanti anche in territorio ibleo. A Ragusa molti alberi sono stati letteralmente sradicati (nella foto via Ing. Migliorisi) pur se non hanno causato danni a persone. Sono stati ben 35 gli interventi dei volontari e del personale della Protezione Civile nel territorio comunale nel corso della notte e delle prime ore del mattino. Le squadre hanno lavorato intensamente fino alle 8 del mattino.

Le ville, i giardini Comunali, il Parco del Castello di Donnafugata e i cimiteri le aree più colpite e danneggiate. In base alle previsioni, le condizioni meteo rimangono costanti per tutta la giornata. A causa di alberi caduti, tettoie, tegole, recipienti e lamiere divelti, molte strade urbane sono state chiuse, tra queste si segnalano Via Monelli, Via Addolorata, Corso Italia, Via Erice, Via Diaz, Via Mascagni, Via Nicastro, Via Matteotti, Via Carrubba, Via Gagini.

A Modica alberi sradicati in via Risorgimento ed in altre zone con decine di interventi dei vigili del fuoco, anche nei pressi della basilica della Madonna delle Grazie, in centro storico. La via Nazionale è chiusa al traffico veicolare in entrambi i sensi di marcia a causa di detriti sulla sede stradale. Tetti di case parzialmente scoperchiati ed altri disagi anche nelle zone rurali, dove parecchie zone sono rimaste senza corrente elettrica a causa di guasti alle cabine.

Le città sono state deserte, poco traffico e spostamenti limitati al minimo e solo in caso di necessità. Anche a Modica al S. Cuore alberi sradicati ed in contrada Trebalate si è verificata l’interruzione di energia elettrica. Impossibile viaggiare sulla linea ferroviaria Catania-Siracusa per la presenza di alberi lungo il tragitto con notevoli disagi e ritardi per i passeggeri. E’ stata una notte molto rigida ed il nevischio è stato intenso. Lungo la costa il vento è stato impetuoso. A Sampieri la copertura di un distributore sulla Sampieri-Cava d’Aliga è stata divelta, molti gli alberi sradicati. Anche gli impianti sericoli lungo tutta la fascia costiera sono stai danneggiati. Le condizioni meteo permarranno perturbate per tutta la giornata anche se il vento dovrebbe diminuire nel corso della serata.

I FERITI

Un minorenne è stato colpito da un pezzo di cornicione staccatosi dallo stabile della stazione ferroviaria di Sampieri: è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Maggiore di Modica. Anche un anziano pensionato di Modica è stato portato al pronto soccorso per le ferite riportate al volto a causa di una finestra della sua casa divelta dal forte vento e rovinatagli addosso. Le sue condizioni cliniche non destano preoccupazione.

I DANNI ALL’AGRICOLTURA

Il vento impetuoso ha scoperchiato più di un centinaio di serre nelle zone della fascia trasformata di Pachino, Portopalo e Rosolini, nel Siracusano, mentre in territorio ibleo ha danneggiato le serre di Ispica, Vittoria e Scicli. I danni ammonterebbero finora a decine di migliaia di euro.

DETRITI SUI BINARI E RITARDI NEI TRENI

È ripresa alle 9 la circolazione ferroviaria fra Siracusa e Augusta (linea Catania-Siracusa), sospesa dalle 3 per la presenza di rami sulla linea elettrica dovuta al maltempo che ha interessato la zona. Lo rende noto Rfi. Un treno ha registrato 90 minuti di ritardo, mentre un regionale è stato cancellato e sostituito con autobus. Un treno diretto a Roma Termini ha un ritardo di oltre 4 ore.