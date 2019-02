L’Etna colpisce gli aeroporti di Catania e Comiso: decine di voli cancellati o dirottati a causa della cenere

L’Etna colpisce anche Comiso: dalle 18 di giovedì lo spazio areo della Sicilia sud orientale è stato chiuso al traffico aereo per via della perdurante emissione di cenere vulcanica. Ad essere interessato, oltre all’aeroporto di Fontanarossa, anche il Pio La Torre, dove la cenere del vulcano è arrivata sospinta dal vento. A causa dell’abbondante emissione di cenere vulcanica in atmosfera, le società di gestione dell’aeroporto di Catania ha quindi comunicato che nessun volo potrà quindi partire o atterrare nei due aeroporti. Proprio come il giorno prima, insomma, quando dalle 18 nessun volo ha più raggiunto ed è partito dall’aeroporto Fontanarossa per 14 ore, con la cancellazione di decine di voli e dirottamento di altrettanti su Comiso e Palermo. Viene a mancare anche il supporto di Comiso ed i voli subiscono o la cancellazione o il dirottamento verso Palermo.

La Sac raccomanda ai passeggeri “di informarsi sullo stato del proprio volo esclusivamente con le compagnie aeree, che decideranno se cancellare i voli o dirottarli su altri aeroporti e sono tenute a comunicare le decisioni ai propri passeggeri. Per migliaia di passeggeri in questi giorni viaggiare in aereo è diventato un rebus ma non c’è niente da fare ma solo attendere che l’Etna fermi la sua attività o il vento cambi direzione soffiando verso nord. L’unità di crisi tornerà a riunirsi nella prima mattinata di venerdì per assumere le decisioni più opportune.