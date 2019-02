La banda dei ladri di liquori comprendeva anche una donna e un minorenne: 3 arresti della polizia

Tre arresti e un obbligo di dimora nell’ambito dell’operazione “Whisky & soda” della polizia di Modica, coadiuvata dai colleghi di Avola e Noto, e che ha consentito di individuare gli autori di 6 furti aggravati e di una rapina in danno di alcuni esercizi commerciali di Modica, dediti alla vendita di super alcoolici. La merce rubata, del valore complessivo di oltre 5.000 euro, veniva poi piazzata a prezzi inferiori in locali pubblici del territorio siracusano. I ladri saccheggiavano in particolare liquori di marche pregiate. Peri loro colpi, la banda si serviva talvolta anche di un minorenne. Uno dei ladri, lo scorso agosto, avvicinato dal dipendente di un supermercato che gli aveva chiesto di fargli vedere il contenuto dello zaino che portava in spalla, sicuramente perchè aveva notato qualcosa di strano, lo aveva pesantemente minacciato di gravi ritorsioni, se avesse parlato.

Al termine delle indagini, durate mesi, le manette sono quindi scattate per Fabrizio Finocchiaro, Adolfo Terranova e Antonio Argentino, di 26, 40 e 39 anni, tutti residenti ad Avola, nel Siracusano. L’obbligo di dimora è invece stato disposto per una donna 39enne nata in Germania ma pure lei residente ad Avola.