Il commosso addio a Tullia Giardina, giornalista e docente

E’ morta all’età di 60 anni Tullia Giardina, docente di italiano e storia, giornalista, intellettuale e sceneggiatrice. Originaria di Santa Croce si è distinta per la qualità del suo insegnamento, per la sua ricerca nel campo cinematografico che l’aveva portato a collaborare con il regista Roberto Faenza per la sceneggiatura dei “I Vicerè”. Era componente del CdA della Fondazione Bufalino ed autrice della monografia “Schermi multipli e plurime visioni” dedicata al mito del Risorgimento nel cinema. Ha collaborato con numerose testate giornalistiche con una produzione sempre attenta ai fenomeni sociali come l’immigrazione e l’integrazione. Ha collaborato dal 2013 al 2016 con il quotidiano “La Sicilia”, pubblicando circa 300 articoli di taglio culturale e storico. Di recente lavorava in Egitto. Tanti i messaggi di cordoglio che stanno arrivando anche sui social. Molti gli alunni che la ricordano con grande affetto. Tullia Giardina lascia il marito e 2 figlie.