Al via la riqualificazione della fascia costiera camarinense

Consegnati i lavori che, tramite un finanziamento ministeriale di 90.000 euro, permetteranno di riqualificare 3 piazze della fascia costiera camarinense, ed in particolare della frazione di Caucana. Le piazze interessate sono Piazza Primavera, Piazza Naxos e Piazza Sicilia (Via dell’Iris), che saranno oggetto di riqualificazione con interventi mirati di messa in sicurezza, tramite l’istallazione di attrezzature per il fitness, ludiche e di arredo urbano. “Auspichiamo che questi luoghi, per troppo tempo dimenticati e non valorizzati – dichiara il sindaco di Santa Croce Camerina Peppe Dimartino (foto) – ritornino ad essere perno fondamentale e luogo di ritrovo delle nostre stagioni estive. Non dimentichiamoci che si tratta di spazi che nel corso dei mesi estivi sono fruiti da tantissimi bambini e dalle famiglie, ma vogliamo far sì che possano diventare anche centro di aggregazione per tanti ragazzi che, in questo modo, possono trovare la possibilità di avere aree adeguate, per potere restare nel nostro territorio la sera e non dovere avere la necessità di spostarsi altrove”. Tramite questo finanziamento, oltre i sopra citati lavori, sarà inoltre effettuata una manutenzione straordinaria del campetto sportivo presente in Via Degli Atleti che verrà trasformato in un campetto polifunzionale atto ad ospitare eventi sportivi di varie discipline.