Ragusa celebra il patrono San Giovanni. E ci sono le bancarelle

La città celebra in grande stile il patrono San Giovanni dopo il novenario che ha preceduto l’atteso appuntamento. Una festa che è ritornata nel suo pieno, senza restrizioni di sorta dopo 3 anni che hanno limitato fortemente i festeggiamenti ed anche cancellato la solenne processione a causa delle restrizioni per contenere il covid. I residenti sono rientrati dalle residenze estive per una città che si è ripopolata e attende la giornata di lunedì, quando la festa toccherà il suo apice. Venerdì la reliquia del braccio di San Giovanni Battista è stata traslata negli ospedali Maria Paternò Arezzo e Giovanni Paolo II per essere presentata agli ammalati nei vari reparti. Domenica all’insegna delle celebrazioni eucaristiche, con la processione del simulacro e dell’Arca santa, accompagnati dal corpo bandistico San Giorgio Città di Ragusa, diretto dal maestro Giacomo Antonio Palermo. Poi la processione in piazza San Giovanni e lo spettacolo pirotecnico. I solenni Primi vespri pontificali del martirio di San Giovanni Battista sono stati presieduti dal vescovo, mons. Giuseppe La Placa, con la partecipazione dei canonici del capitolo della Cattedrale, del clero, dei religiosi, delle religiose e dei fedeli. Lunedì è il clou della festa con funzioni religiose a partire dalle 6 fino alle 24. La lunga processione che partirà dalla cattedrale sarà aperta dal vescovo e dal clero diocesano. Tanti gli appuntamenti esterni con concerti e rappresentazioni teatrali. La festa del patrono ha portato quest’anno le bancarelle lungo l’asse tra via Roma e via Natalelli. Fino a martedì gli stalli resteranno aperti per un’offerta sempre molto apprezzata dai cittadini che non mancano a questo tradizionale appuntamento.

LA CATTEDRALE APERTA TUTTO IL GIORNO

La Cattedrale resta aperta tutto il giorno, dalle 6 alle 24 di lunedì, giorno della festa. Le celebrazioni eucaristiche sono in programma nei seguenti orari: 7; 8; 9; 10; 11,30; 17,30; 22,30. E’ possibile accendere le torce davanti il simulacro di San Giovanni nel giardino di corso Vittorio Veneto. Si entra dai portoni laterali di corso Italia e corso Vittorio Veneto. Si esce al termine della celebrazione eucaristica dai portoni laterali del sagrato e dal portone centrale. Alle 8, alle 11,30 e alle 18,30 sono in programma gli spari di colpi a cannone e il suono festoso di campane. Alle 7 la messa sarà presieduta dal canonico sacerdote Giovanni Cavalieri, all’organo il maestro Giorgio Occhipinti; alle 8 dal canonico sacerdote Giuseppe Ramondazzo, parroco della parrocchia Beato Clemente Marchisio, all’organo il maestro Giorgio Occhipinti. Alle 9 celebrerà il sacerdote Graziano Martorana, rettore del santuario Maria Santissima di Gulfi e parroco della parrocchia San Nicola di Chiaramonte Gulfi, all’organo il maestro Giovanni Arestia. Alle 10 celebrazione eucaristica presieduta da don Riccardo Bocchieri, parroco della parrocchia Santa Maria di Portosalvo di Marina di Ragusa, all’organo il maestro Giovanni Arestia. Alle 11,30 il solenne pontificale presieduto da mons. Giuseppe La Placa, vescovo di Ragusa, con la partecipazione delle autorità civili e militari, dei canonici del capitolo della Cattedrale, del clero, dei religiosi, delle religiose e dei fedeli. Il servizio liturgico sarà curato dai seminaristi. Al termine della celebrazione, l’atto di affidamento a San Giovanni Battista. I canti saranno eseguiti dalla corale della Cattedrale, dirige il maestro Giovanni Giaquinta, all’organo il maestro Giorgio Occhipinti. Alle 17,30 la celebrazione eucaristica presieduta da mons. Giambattista Diquattro, nunzio apostolico in Brasile, all’organo il maestro Giorgio Occhipinti. In piazza Libertà arriveranno il corpo bandistico San Giorgio Città di Ragusa diretto dal maestro Giacomo Antonio Palermo e il corpo bandistico Alessandro Scarlatti di Chiaramonte Gulfi diretto dal maestro Sebastiano Gurrieri. Ci sarà la sfilata in via Roma fino in piazza San Giovanni. Alle 18,30 è previsto l’inizio della solenne processione del patrono. Precede l’Arca santa, seguita dai fedeli con i ceri votivi. L’uscita del venerato simulacro di San Giovanni Battista sarà accolta sul sagrato dal tradizionale lancio di volantini colorati, dal suono a festa delle campane e dallo sparo dei fuochi d’artificio.

L’itinerario è quello che da corso Italia prosegue verso via Mario Leggio, corso Vittorio Veneto, via Mariannina Schininà, corso Italia, via Garibaldi, via Ecce Homo, via Mario Leggio, via Luciano Nicastro, via Roma, via Gian Battista Hodierna, via Mario Rapisardi, corso Vittorio Veneto, piazza San Giovanni, corso Italia. All’arrivo del simulacro del santo patrono in piazza San Giovanni, tradizionale saluto ai fedeli, alla città e alla diocesi da parte di mons. Giuseppe La Placa, vescovo di Ragusa.