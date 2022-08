Il giornalista Rai Matano e il marito in vacanza a Frigintini

Il giornalista e conduttore Rai Alberto Matano torna in Sicilia per proseguire il suo lungo viaggio di nozze: lo scorso giugno, infatti, ha sposato Riccardo Mannino avvocato cassazionista di 55 anni con cui era già legato da circa 15 anni. La coppia è ora in Sicilia, nella tranquilla frazione rurale modicana di Frigintini, immersa nelle campagne iblee. A ospitarli sono alcuni amici siracusani a cui spesso fanno visita. Matano, appena arrivato nell’Isola, ha pubblicato una foto accompagnata da un’esclamazione: «Hello Sicilia!». Prima dell’arrivo nell’Isola, Matano e Riccardo Mannino avevano trascorso alcuni giorni in Spagna, insieme a un’altra coppia vip: Raoul Bova e Rocio Morales. Per Matano sono gli ultimi giorni di vacanza prima della ripartenza della trasmissione La vita in diretta, di cui ormai è il principale autore oltre che conduttore dopo gli anni trascorsi nella redazione del Tg1, di cui è stato tra i giornalisti di punta.