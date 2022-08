50 infermieri ragusani che lavorano fuori vogliono tornare

Ci sono 50 infermieri ragusani che vogliono tornare a lavorare negli ospedali iblei ma non possono. Regolamenti, graduatorie, procedure complesse, e volte, incomprensibili, costringono questo personale a restare in sedi del Nord Italia mentre tra le tante emergenze della sanità siciliana ci sono anche le carenze strutturali di personale infermieristico, come può facilmente appurare chi è costretto a ricorrere alle prestazioni dei Pronto soccorso ospedalieri. Un infermiere con sede al Nord ha preso l’iniziativa di scrivere ai vertici dell’Asp per rappresentare uno stato di disagio personale ma di tutti quelli che non riescono a rientrare nonostante lunghi anni di servizio ed ha reso nota con una lettera resa pubblica una situazione che si fa insostenibile perché la lontananza pesa soprattutto sapendo che si potrebbe rientrare. “In questi anni di enormi difficoltà e rinunce legate alla separazione dagli affetti e dalle persone care ma anche alle difficoltà economiche nell’affrontare una nuova vita nel Nord Italia – scrive l’infermiere anche a nome dei suoi colleghi- non c’è stata alcuna possibilità di riavvicinamento in Sicilia in quanto, per rimanere nei parametri del piano di rientro dal debito, vi era divieto di nuove assunzioni. Per questa ragione le aziende sanitarie siciliane non hanno mai bandito un avviso di mobilità per infermieri ma hanno garantito i Lea solo attraverso personale preso da avvisi temporanei e ad incarico. Proprio questo personale precario, grazie al Decreto Madia, è stato assunto in maniera definitiva dalle aziende sanitarie per cui svolgevano il lavoro di precariato; quindi sono diventati titolari di un contratto a tempo indeterminato”. Una “guerra” interna alla categoria perché chi ha scelto di rimanere e ha imboccato la strada del precariato è stato premiato diversamente da chi ha superato un regolare concorso. E’ successo anche a Ragusa dove l’Asp nel 2019 ha messo a bando 97 posti e sembrava proprio che si potesse rientrare ma non è stato così. L’appello parte ai vertici Asp: “Chiediamo – conclude l’interessato – un intervento perché gli infermieri, nonostante sono nella suddetta graduatoria della mobilità, per l’Asp di Ragusa rischiano seriamente di non rientrare più a lavorare nella provincia iblea, o per lo meno non attraverso questa procedura di mobilità”.