Di nuovo alte temperature da deserto africano nel Ragusano

Alte temperature da deserto africano anche nel Ragusano con punte fino a 45 gradi. Sembrano già lontani i recenti giorni caratterizzati da temporali estivi e temperature più fresche, almeno in Sicilia, mentre al nord il maltempo imperversa, sancendo di fatto un’Italia nettamente divisa dal punto di vista climatico. In questi giorni siamo dunque alle prese con la sesta ondata di caldo africano, che, come accennato, farà salire la colonnina di mercurio anche fino a 45 gradi all’ombra in Sicilia, un valore eccezionale considerando che si è quasi alla fine dell’estate.