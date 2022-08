Guardia costiera Pozzallo: Zito a Roma, arriva Stefania Milione

Cambio della guardia alla capitaneria di porto di Pozzallo: al posto del comandante Donato Zito, destinato a Roma, arriva da Brindisi Stefania Milione. L’avvicendamento si concretizzerà il prossimo 2 settembre. Zito si è detto molto soddisfatto del lavoro svolto in questi anni. La Milione al momento ricopre il ruolo di comandante in seconda capitano di fregata alla capitaneria di porto di Brindisi in Puglia.