L’area sgambamento cani a Ragusa è diventata un letamaio

A causa dell’inciviltà dei soliti sporcaccioni e ineducati l’area sgambamento cani comunale di viale Colaianni, angolo via Ferraris, aperta pochi mesi fa, si è già trasformata in un autentico e puzzolente letamaio, dal momento che decine di feci dei cani sono disseminati per i vialetti. Giammai per i maleducati rispettare l’obbligo di “raccogliere le deiezioni solide, porle nei sacchetti impermeabili e smaltirle negli appositi contenitori”, come sta scritto nel ben visibile cartello. In Sicilia da poche settimane è entrata in vigore una legge che obbliga i proprietari dei cani a munirsi di bottigliette, così da versare un po’ d’acqua sulla pipì lasciata dagli animali, per eliminarne il cattivo odore. Ma qua da noi non si raccoglie neanche la cacca, figuriamoci questa ulteriore accortezza. La soluzione? Telecamere e multe salatissime come se non ci fosse un domani.