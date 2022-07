Inquinati i corpi idrici sotterranei Piana di Vittoria e Ragusano

I corpi idrici sotterranei Piana di Vittoria e Ragusano sono inferiori ai parametri di qualità ed ai valori di soglia fissati in tema di inquinamento. La cattiva notizia arriva dal monitoraggio avviato da Arpa Sicilia su un campione di 87 stazioni idriche: specifici prelievi hanno appurato che su 44 corpi idrici sotterranei individuati, ben 42 sono a rischio perché non raggiungono l’obiettivo ambientale del “buono stato chimico”. Tra questi 42 corpi idrici rientrano purtroppo anche le 2 stazioni idriche iblee nelle cui acque sono stati riscontrati composti e ioni inorganici, nitrati, conducibilità, composti alifatici clorurati, elementi in traccia, pesticidi e composti alifatici alogenati cancerogeni. Il loro impatto negativo su ambiente e salute è conseguenziale: infatti la qualità dell’acqua è molto bassa visto che sono anche presenti nitrati collegati all’agricoltura ed alla presenza di scarichi non allacciati alla fognatura. Stessa allarmante situazione riguarda il rilevamento di un’alta percentuale di pesticidi la cui presenza ha ancora una volta origine nella grande disseminazione di imprese a carattere agricolo. La scarsa qualità dell’acqua è determinata anche da composti organici definiti “volatili” collegabili alla presenza di siti contaminati, siti industriali abbandonati e discariche. Non è un caso che “Piana Vittoria”, in particolare, sia tra quelle più a rischio per la presenza di un’attività agricola e zootecnica intensa e spesso non controllata dove si fa uso indiscriminato di prodotti non autorizzati e di grande impatto ambientale. Una pessima notizia, considerato anche lo spettro della siccità che, almeno per il momento, non interessa troppo da vicino la Sicilia.