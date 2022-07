Infortuni mortali sul lavoro e malattie professionali: è allarme

Non si ferma la lotta del sindacato contro il dilagante fenomeno degli infortuni mortali e gravi e delle malattie professionali in preoccupante crescita in Sicilia. Per Lunedì la Cisl ha programmato un sit-in davanti alla prefettura per sensibilizzare gli animi sulla vera e propria emergenza che coinvolge tutti i settori produttivi e gli ambienti di lavoro, con un incremento delle denunce di infortunio salito dai 9.449 del maggio 2021 ai 15.604 del mese di maggio di quest’anno. Confermati purtroppo anche gli incidenti mortali sul lavoro e l’incremento delle malattie professionali da 505 a 541, con una distribuzione pressoché equa in tutte le province siciliane. In provincia di Ragusa le denunce di infortuni sono saliti da 800 a 1.061, quelle per gli infortuni mortali sono passati da 5 a 1 mentre le malattie professionali sono variate da 31 a 26.