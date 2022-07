Aste giudiziarie: Ragusa al 7° posto in Sicilia con 717 procedimenti nei primi 6 mesi del 2022

Numeri da capogiro per le vendite all’asta in provincia di Ragusa. Un fenomeno, quello delle aste giudiziarie, che sembra non conoscere crisi e prolifera sulla crisi altrui, ovvero su coloro che oberati di debiti si vedono mettere all’asta terreni o immobili ad un valore molto più basso rispetto al prezzo di mercato. Nel Ragusano nei primi 6 mesi di quest’anno sono 717 i procedimenti in corso, ovvero 7 ogni 1.000 residenti, e che comprendono 388 appartamenti e 139 terreni agricoli o edificabili. Il nostro territorio si classifica quindi al 33° posto tra i comuni italiani per il numero di esecuzioni pubblicate solo nel primo semestre del 2022. La provincia di Ragusa è al 7° posto in Sicilia, prima di Trapani ed Enna, e preceduta da Catania al primo posto con 2.295 immobili all’asta. Il valore di tutti i beni all’asta nel Ragusano è superiori agli 88 milioni di euro, con un valore medio del bene all’asta di 123.000 euro e con possibilità di offerta minima pari a poco più di 93.000 euro. Complessivamente in provincia di Ragusa risultano attive 2.500 procedure di esecuzioni immobiliari, una cifra già enorme ma destinata ancora ad aumentare a causa della crisi sempre più dura. Secondo Fabrizio Licitra, componente del direttivo della Federazione europea per la Giustizia e dell’associazione aste e prezzo vile, “Il fenomeno sempre crescente delle aste giudiziarie in provincia di Ragusa rappresenta un’autentica piaga sociale”.