Circa 7.000 positivi covid: male Ragusa, Modica e Vittoria

Sono arrivati a quota 7.000 i positivi covid nel Ragusano, che si concentrano principalmente a Ragusa, Modica e Vittoria rispettivamente con 1.600, 1.500 e 1.400 casi circa. Una situazione che rischia di peggiorare in piena estate. I ricoveri almeno si mantengono per il momento stabili, circa un centinaio. Anche i decessi, per fortuna, non sono costanti. Ma intanto le mascherine, pur se raccomandate, vengono usate poco o nulla nei luoghi pubblici al chiuso, dopo la caduta dell’obbligo. La prudenza sembra essere sempre più ridotta, al contrario degli assembramenti tra movida ed eventi, cui specie i giovani, ma non solo, non rinunciano. Intanto la nuova campagna vaccinale per la quarta dose sembra essere passata in sordina e si attende che decolli almeno prima di agosto, quando tutto si ferma. Siamo sempre in piena emergenza covid, ma sembra ormai che la circostanza venga presa sottogamba dai più.

AL VIA LA CAMPAGNA VACCINALE PER QUARTA DOSE ANCHE A RAGUSA

In Sicilia è partita la campagna per la quarta dose di vaccino. Ci sono 800.000 over 60 e 200.000 fragili con più di 12 anni da vaccinare. La piattaforma di Poste italiane ha aperto la piattaforma per le prenotazioni. Della platea fanno parte tutti gli over 60 e i fragili over 12 a patto che siano passati almeno 120 giorni dall’ultimo richiamo o dall’infezione successiva al richiamo. In Sicilia ad avere ricevuto il booster da più di 4 mesi sono circa 453 mila persone tra i 60 ed i 69 anni e 368 mila tra i 70 e i 79 anni. Finora la campagna vaccinale per le categorie autorizzate, anziani e ospiti della Rsa, è stata un flop con appena 45.000 dosi. La Regione ha emesso 2 circolari con le quali potenzia le vaccinazioni a domicilio e aumenta il monte ore dei medici delle Unità di continuità assistenziale (Usca). Allo studio anche il rinnovo della convenzione dei medici di famiglia per raggiungere quel milione di siciliani che ha rifiutato la terza dose ed i 600 mila che non hanno nemmeno ricevuto la prima. Sono tutte misure prese a livello nazionale e regionale per arginare l’impennata di contagi e ricoveri dovuti al dilagare di omicron 5.

Anche l’Asp di Ragusa ha fatto partire da mercoledì 13 la la somministrazione della quarta dose di vaccino anti covid. Le persone interessate possono recarsi negli hub e nei Centri vaccinali Asp di Ragusa per effettuare la vaccinazione.

Nel dettaglio:

Ragusa – Centro Asi

lunedì, dalle 14:30 alle 19:30

mercoledì e venerdì, dalle 8:30 alle 13:30

Comiso – ospedale “R. Margherita”

lunedì e venerdì, dalle 8:30 alle 13:30

mercoledì, dalle 14:30 alle 18.00

Modica – Ambulatorio (via Aldo Moro)

venerdì, dalle 14:30 alle 19:30

sabato, dalle 8.00 alle 14.00

Ispica – Ambulatorio (via Sardegna)

martedì, dalle 14:30 alle 19:30

Pozzallo – Ambulatorio (via Napoli)

giovedì, dalle 14:30 alle 19:30

Scicli – Ambulatorio (via Ospedale)

lunedì e mercoledì,

dalle 14:30 alle 19:30

(è garantita a Scicli uno slot mensile di vaccinazione pediatrica, ad eccezione di quella prevista per il 29 luglio, che viene anticipata a venerdì 15 luglio all’ambulatorio di Modica)

Vittoria – ex Fiera Emaia

martedì, giovedì e sabato,

dalle 8:30 alle 13:30.