I rifiuti di Ragusa in Calabria. Navi per trasporto via mare

I comuni iblei procedono in ordine sparso per la vergognosa gestione dell’emergenza spazzatura. Ogni Comune, laddove è possibile, continuerà a provvedere autonomamente allo smaltimento del secco, anche perché la Srr iblea, con gli avvisi che ha fatto, riesce a coprire ancora solo parzialmente il fabbisogno giornaliero. I comuni, tra cui Modica, stanno provvedendo e riesce a smaltire in latri centri della Sicilia appena il 25% di quanto accumulato nelle ultime 2 settimane. E i risultati schifosi si vedono, con cumuli di spazzatura ovunque come mai si ricorda a memoria d’uomo, e con irresponsabile che li danno pure alle fiamme (vedere articolo a parte). Ragusa porta i propri rifiuti addirittura in Calabria, con costi esorbitanti che peseranno sulle tasche dei cittadini. E intanto spunta l’ipotesi del trasporto dei rifiuti via mare con l’utilizzo di navi container apposite. Srr Ragusa nelle more ha fatto un secondo avviso per manifestazione di interesse con l’obiettivo di individuare soggetti disposti a portare fuori dalla Sicilia in quantitativi che corrispondono al fabbisogno giornaliero dell’intero ambito provinciale. Al momento non si è riusciti a trovare una soluzione per l’intero numero di tonnellate necessario a regolarizzare il servizio. Dunque solo soluzioni tampone che servono davvero a poco, mentre i cittadini sono ormai arrabbiati per quanto si vede in tutta la provincia. Alcuni cittadini vogliono costituirsi in comitato per non pagare la prossima Tari, ovvero la tassa sulla spazzatura, per i disservizi che ogni giorno patiscono. Ma non sono solo le singole famiglie ma anche aziende e piccoli imprenditori che con lavori in corso in vari siti non sanno a che santo votarsi per smaltire l’indifferenziato.

STRADE INVASE DALLA MONNEZZA: UNA VERGOGNA PER CHI CI GOVERNA

Strade e periferie sempre più straripanti di immondizia. Una vergogna per chi ci governa, o almeno così dovrebbe essere. L’emergenza rifiuti peggiora e non si vedono soluzioni immediate per un ritorno alla normalità. Chi risiede nelle zone rurali è più penalizzato perché è proprio qui che i cumuli di immondizia crescono a dismisura. A Modica l’ufficio ecologia ha provveduto a delimitare con una striscia biancorossa accompagnata da una nota dove si legge “Bastava poco” con tutte una serie di raccomandazioni evidentemente inascoltate alla luce di quanto si vede. Praticamente è come tentare di coprire il sole con un dito. I residenti incivili dal loro canto hanno interpretato la mancata raccolta dell’indifferenziato come un “liberi tutti” e riversano sulle strade di tutto e di più a cominciare dall’umido, complicando una situazione già grave. I cumuli di immondizia ai margini delle strade, inoltre, sono diventati anche pericolosi non solo per l’ambiente ma anche perché invadono la carreggiata e costringono gli automobilisti a scavalcare la linea di mezzeria con il rischio di impattare chi procede nell’altro senso. Il malcontento tra i residenti è palpabile nell’indifferenza di chi dovrebbe assumere decisioni risolutive a Palermo. La gara di appalto per trasferire i rifiuti in siti fuori regione è andata deserta ed è probabile che si tratti di un gioco al rialzo da parte delle imprese abilitate al trasporto. Una nota dell’ufficio ecologia del comune di Modica informa che grazie ad intermediari privati si riesce a smaltire il 20-25% della produzione settimanale di indifferenziato. “Al momento – si legge nella nota- stiamo bonificando i siti più in emergenza”. Una goccia in un territorio vasto dove non esistono più luoghi immuni dalla presenza di rifiuti di vario genere.