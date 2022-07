Raccolta rifiuti dalle strade a rilento, e pagheranno i cittadini

Le strade di quasi tutta la provincia di Ragusa restano invase da rifiuti maleodoranti che, oltre a creare un rischio tangibile igienico sanitario, costituiscono in tanti casi intralcio alla circolazione, dal momento che invadono la sede stradale, costituendo un pericolo per gli automobilisti in transito. Una situazione di emergenza gestita con la calma. La raccolta del pattume difatti va molto a rilento e non si intravedono soluzioni immediate, dal momento che la gara per la raccolta e il successivo smaltimento in Calabria è andata deserta. Ma chi pagherà per tutto questo? A quanto pare proprio i cittadini: oltre al danno, quindi, anche la beffa. Oltre ai disservizi subiti, difatti, si palesa un aumento del costo della Tari, a causa degli alti costi di trasporto della spazzatura fuori regione, che sarà a totale carico dei contribuenti. Insomma i residenti, oltre a patire i disagi pesanti acuiti dal caldo di questi giorni, saranno con buona probabilità a pagarne le spese a breve di persona personalmente. Non una sospensione del pagamento della tassa sulla spazzatura, come sarebbe giusto e sacrosanto, ma un aumento del costo della stessa a totale carico dei cittadini. Ha già cominciato Comiso, e quasi certamente molti altri comuni seguiranno l’esempio. Al peggio non c’è mai fine. Nel frattempo cumuli di spazzatura ammassati per le strade fanno brutta mostra di sé anche nelle frazioni balneari, con buona pace di residenti e turisti.

I RIFIUTI PER ORA RESTANO SULLE STRADE

Gara deserta ed i rifiuti resteranno per strada. La gara indetta dalla Ssr Ragusa è andata deserta dopo che le 4 imprese che avevano manifestato ufficialmente il loro interesse non hanno fatto pervenire la loro proposta economica costringendo il sindaco di Ragusa Peppe Cassì, nella sua qualità del Cda della Ssr, a ripubblicare il bando di gara nella speranza di avere una risposta concreta. I comuni iblei vanno quindi in ordine sparso e la situazione lungo tutte le arterie, nelle città, nelle località balneari resta indecorosa oltre che pericolosa dal punto di vista igienico sanitario perché il gran caldo fa macerare i rifiuti e rende l’aria irrespirabile. E la situazione si aggraverà soprattutto ora che l’ipotesi del conferimento dei rifiuti in Calabria è tramontata. E nel frattempo non si capisce bene cosa stia facendo nel concreto l’attuale assessore regionale ai rifiuti a parte annunciati incontri che non servono a nulla. Una vergogna la gestione di questa emergenza che si poteva e si doveva evitare. Intanto Cassì rivendica interventi strutturali all’impianto Tmb di Cava dei Modicani che verrà integrato con un impianto di produzione di combustibile solido secondario che trasformi il rifiuto secco in materiale a valore energetico. Per il rifiuto organico, la Srr ha proposto, per un finanziamento a valere dei fondi del Pnrr, un progetto di realizzazione di un digestore anaerobico, per trasformare buona parte di questa tipologia di rifiuto in gas da immettere nella rete cittadina. Resta da risolvere il problema della mancanza di una discarica ma proprio in questi giorni si è aperto uno spiraglio, con la confermata disponibilità del comune di Ispica e del suo sindaco Innocenzo Leontini, che avrebbe già individuato il sito più adatto all’interno del proprio territorio. I progetti, sulla carta almeno, ci sono ma servono tempo e risorse mentre un intero territorio è deturpato da immondizia e discariche che chiamano in causa l’intera classe politica ragusana e regionale per quanto non è stato fatto.

MA QUANDO (E SE) ARRIVERANNO I 2 TERMOVALORIZZATORI PROMESSI?

Il presidente Nello Musumeci la soluzione per smaltire i rifiuti in Sicilia l’aveva trovata ed annunciata. “La Sicilia avrà 2 termovalorizzatori” aveva scritto sulla sua pagine Facebook. Era il 22 aprile ma da allora è calato il silenzio, la pratica non è neppure partita e la Sicilia, da Trapani a Ragusa è sommersa di rifiuti. Sono passati 2 mesi per redigere un bando di cui non si ha traccia e che la burocrazia regionale annuncia entro luglio. I 2 termovalorizzatori sono stati previsti dal nucleo di valutazione insediato dallo stesso Musumeci anella zona industriale di Gela per servire la Sicilia occidentale e a Pantano d’Arci nel catanese per la Sicilia orientale. Si tratta di impianti con tecnologie avanzatissime dal costo rispettivamente di 400 e 647 milioni di euro, capaci di produrre metanolo, idrogeno e Syngas grazie alla trasformazione dell’immondizia in energia e calore. Tutto bene, almeno sulla carta, ma nulla si è mosso e le difficoltà della giunta regionale non promettono nulla di buono. In ogni caso, se tutto andrà per il verso giusto, i tempi sono lunghi. Prima il bando e dopo la pubblicazione devono passare 4 mesi per l’aggiudicazione, a meno di ricorsi. Poi la progettazione, l’ottenimento di tutti i pareri, con le associazioni ambientaliste sul piede di guerra. I più ottimisti parlando di tre anni almeno per bruciare la prima immondizia. In termini pratici significa che almeno fino al 2026 la Sicilia deve utilizzare le discariche. Queste sono ormai sature o comunque in via di esaurimento e la Sicilia sprofonda in un immondezzaio a cielo aperto.