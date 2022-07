301 defibrillatori distribuiti in Sicilia, di cui 13 a Ragusa

La Seus, la società partecipata della Regione e co gestore del 118 in Sicilia, ha consegnato in totale 301 defibrillatori per l’intera isola da collocare in altrettanti luoghi pubblici siciliani grazie all’iniziativa “Ti abbiamo a cuore” coordinata dall’Assessorato regionale della Salute. 13 defibrillatori sono stati consegnati nella provincia di Ragusa, mentre i restanti sono stati consegnati nelle altre 8 province siciliane: Agrigento (39), Caltanissetta (21), Catania (37), Enna (18), Messina (59), Palermo (76), Siracusa (16) e Trapani (22). 150 sono andati ad amministrazioni comunali sul cui territorio non c’è una postazione del 118. Altri 44 sono stati consegnati a scuole ed Università, 18 a case circondariali, 17 a parchi archeologici e teatri, 17 a farmacie, 16 alla Protezione Civile e alle Forze dell’Ordine, 15 alle isole minori, 15 ai Dipartimenti della Regione, 7 ad altri enti e 2 al settore dei trasporti. L’assessorato regionale della Salute – Servizio della Formazione del Dipartimento Assistenza Sanitaria ed Osservatorio Epidemiologico (Dasoe), insieme alle Centrali operative del 118 si è adoperato ad elaborare i programmi formativi, il materiale didattico e ha individuato docenti e sedi degli eventi. Dei 301 defibrillatori, 148 sono stati posizionati all’esterno con teca e 153 sono stati resi disponibili con borsa da trasporto, ma si è pensato anche alla formazione del personale: in genere 5 soggetti per ogni defibrillatore posizionato, ma con variabilità da caso a caso, al fine di poter disporre di almeno un operatore formato nella maggior parte del tempo nel quale il defibrillatore è disponibile per un elevato numero di persone.