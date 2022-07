E’ morto il salesiano di Modica Alta don Giorgio Selvaggio

E’ morto domenica scorsa don Giorgio Selvaggio, salesiano della comunità Don Bosco di Modica Alta. Don Giorgio era nato a Modica il 4 aprile 1936. Dopo gli studi aveva scelto di intraprendere il cammino come salesiano all’età di 17 anni. Il 16 agosto 1954 era diventato salesiano a San Gregorio di Catania. Negli anni di vita religiosa ha prestato servizio in diverse comunità salesiane in Sicilia. Dal 2007, dopo una lunga vita spesa all’interno delle scuole salesiane come consigliere e insegnante di lettere, aveva prestato servizio alla parrocchia Maria Ausiliatrice di Modica. Qui è stato sempre pronto, disponibile e cordiale. Sempre presente in cortile e in parrocchia, fino a quando la salute glielo ha permesso. Martedì alle 10 i funerali nella chiesa del Collegio. Il rito sarà presieduto da Don Giovanni d’Andrea, Ispettore dei Salesiani di Sicilia e Tunisia.