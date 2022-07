I rifiuti restano sulle strade iblee: la gara per portarli in Calabria è andata deserta

Gara deserta ed i rifiuti resteranno per strada. La gara indetta dalla Ssr Ragusa è andata deserta dopo che le 4 imprese che avevano manifestato ufficialmente il loro interesse non hanno fatto pervenire la loro proposta economica costringendo il sindaco di Ragusa Peppe Cassì, nella sua qualità del Cda della Ssr, a ripubblicare il bando di gara nella speranza di avere una risposta concreta. I comuni iblei vanno quindi in ordine sparso e la situazione lungo tutte le arterie, nelle città, nelle località balneari resta indecorosa oltre che pericolosa dal punto di vista igienico sanitario perché il gran caldo fa macerare i rifiuti e rende l’aria irrespirabile. E la situazione si aggraverà soprattutto ora che l’ipotesi del conferimento dei rifiuti in Calabria è tramontata. E nel frattempo non si capisce bene cosa stia facendo nel concreto l’attuale assessore regionale ai rifiuti a parte annunciati incontri che non servono a nulla. Una vergogna la gestione di questa emergenza che si poteva e si doveva evitare. Intanto Cassì rivendica interventi strutturali all’impianto Tmb di Cava dei Modicani che verrà integrato con un impianto di produzione di combustibile solido secondario che trasformi il rifiuto secco in materiale a valore energetico. Per il rifiuto organico, la Srr ha proposto, per un finanziamento a valere dei fondi del Pnrr, un progetto di realizzazione di un digestore anaerobico, per trasformare buona parte di questa tipologia di rifiuto in gas da immettere nella rete cittadina. Resta da risolvere il problema della mancanza di una discarica ma proprio in questi giorni si è aperto uno spiraglio, con la confermata disponibilità del comune di Ispica e del suo sindaco Innocenzo Leontini, che avrebbe già individuato il sito più adatto all’interno del proprio territorio. I progetti, sulla carta almeno, ci sono ma servono tempo e risorse mentre un intero territorio è deturpato da immondizia e discariche che chiamano in causa l’intera classe politica ragusana e regionale per quanto non è stato fatto.